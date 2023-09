Mingau, do Ultraje a Rigor, foi baleado em local dominado por facção e venda de drogas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/09/2023 - 14:43 Compartilhe

Rinaldo Amaral (Mingau), baixista da banda Ultraje a Rigor, baleado neste domingo, 3, foi atingido em região dominada por facção. A área, que fica a cerca de 300m de um posto da Polícia Militar em Paraty (RJ), é conhecida por ter venda de drogas. O domínio, no entanto, pertence ao Comando Vermelho, maior facção criminosa do Rio de Janeiro.

+ Baleado na cabeça, Mingau, do Ultraje a Rigor, é transferido para hospital de SP

“O local onde o músico foi baleado trata-se de um ponto de venda de drogas ilícitas. Parece que ele entrou no local de carro. Com avanço da dinâmica vamos poder entender melhor. Sabemos que o GPS direcionou ele para a região”, disse o afirmou o delegado responsável pelas investigações.

Internação

O caso aconteceu em Paraty, cidade turística do Rio de Janeiro. O artista foi encaminhando para o Hospital Hugo Miranda. Na tarde deste domingo, 3 Mingau foi transferido para o hospital São Luiz, no Itaim Bibi, em São Paulo (SP).

De acordo com a GloboNews, testemunhas afirmaram que o carro do baixista passou por uma via de Paraty em alta velocidade e foi atingido por disparos de criminosos.

Segundo boletim do Hospital São Luiz do Itaim, Minagu deu entrada na unidade, situada na zona sul da capital paulista, por volta de 14h deste domingo, e foi imediatamente recebido pela equipe do serviço que o aguardava. O quadro clínico é considerado delicado.

Ainda segundo a assessoria do hospital, o baixista “receberá toda a assistência necessária para seu caso, que está sob a coordenação do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias