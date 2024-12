Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, não tem plano de saúde renovado pelo SBT e pode ter tratamento interrompido

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2024 - 14:15 Para compartilhar:

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, banda do The Noite com Danilo Gentili, não teve seu plano de saúde renovado pelo SBT 4 meses após passar por uma delicada cirurgia no crânio. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Metrópoles.

O artista foi baleado na cabeça em setembro de 2023 e desde então, seguia recebendo cobertura médica da emissora, que será encerrada no dia 31 deste mês. Não há informações sobre o motivo do encerramento do plano.

Segundo o Metróploes, Isabella Aglio, filha do músico, se comprometeu a reembolsar o SBT para que o tratamento não fosse interrompido, mas o pedido não foi aceito.

Procurada pelo site IstoÉ Gente, a assessoria do SBT e do músico não retornaram o contato até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.

Relembre o caso

Mingau foi baleado na cabeça no dia 2 se setembro de 2023, em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e recentemente teve alta, onde segue fazendo reabilitação.

Pelas redes sociais, família e amigos do artista criaram uma vaquinha para ajudar nas despesas para o tratamento de Mingau. Até o momento, mais de R$ 300 mil já foram arrecadados.

“Como os familiares não conseguem arcar com todas as despesas, abrimos uma vakinha pra quem puder colaborar na construção de um final feliz pra essa história. A gente agradece de coração.”

