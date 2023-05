Minerva tem lucro líquido de R$114 mi no 1º tri, praticamente estável ano a ano

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 18:57 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) -A Minerva, maior exportadora de carne bovina na América do Sul, registrou lucro líquido de 114 milhões de reais no primeiro trimestre, variação negativa de 0,5% na base anual, em período impactado por suspensão temporária de exportações de plantas brasileiras à China, conforme balanço divulgado nesta terça-feira.

O resultado operacional da companhia, medido pelo lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda), foi de 531,9 milhões de reais, queda de 17,7% contra um ano antes. Analistas projetavam Ebitda de 525 milhões de reais no trimestre, segundo dados de analistas compilados pela Refinitiv. A margem Ebitda caiu 0,6 ponto percentual, a 8,3%.

A receita líquida da companhia caiu 11,7% nos três primeiros meses deste ano, para 6,38 bilhões de reais, em meio à queda de 4,3% no abate total, para 836,3 mil cabeças.

“Apesar da crescente disponibilidade de animais prontos para o abate, especialmente no Brasil com a chegada do ciclo positivo, a diminuição do volume de abate é reflexo da suspensão temporária das exportações de carne bovina para a China ao longo do trimestre”, disse a Minerva em relatório de resultados.

O Brasil teve exportações de carne bovina à China suspensas em fevereiro após um caso isolado de “mal da vaca louca” no Pará, sendo que os embarques foram novamente autorizados apenas cerca de um mês depois. Na ocasião, a Minerva afirmou que atenderia a demanda no país asiático por meio de unidades de abate no Uruguai e na Argentina.

Do lado das despesas, os custos das mercadorias vendidas pela Minerva no primeiro trimestre diminuíram 12,9%, para 5,23 bilhões de reais.

(Por André RomaniEdição de Pedro Fonseca)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias