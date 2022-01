Minerva recebe habilitação dos EUA para exportar carne de unidade em SP

SÃO PAULO (Reuters) – A Minerva Foods BEEF3.SA> recebeu aprovação dos Estados Unidos para exportar carne bovina in natura a partir de sua unidade em José Bonifácio (SP), disse a empresa nesta sexta-feira.

Com isso, a maior exportadora da proteína bovina na América do Sul soma sete unidades brasileiras habilitadas pelos EUA.

“A nova conquista (cria) mais uma excelente oportunidade para a companhia no mercado norte-americano, que é um relevante importador e para onde já exportamos outros produtos”, disse a gerente de qualidade da Minerva, Márcia Lopes.

Segundo a empresa, as plantas de Araguaína (TO), Janaúba (MG), Paranatinga (MT) e Palmeiras de Goiás (GO) já estão autorizadas a enviar carne in natura aos EUA. A unidade de Barretos (SP) pode embarcar carne enlatada, além da divisão de negócios Minerva Fine Foods, com produtos cozidos e congelados.

Dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) indicam que os EUA são o terceiro maior comprador da carne bovina do Brasil, atrás de China e Hong Kong.

(Por Nayara Figueiredo)

