Minerva neutraliza emissões de gases do efeito estufa em atividades de e-commerce

São Paulo, 24 – A Minerva Foods, empresa líder em exportação de carne bovina na América do Sul, informou que neutralizou as emissões de gases causadores do efeito estufa geradas por seu e-commerce, o “Meu Minerva”. A plataforma é a primeira do segmento de proteínas a ser considerada carbono neutro no Brasil.

Em nota, a empresa disse que o balanço de carbono é acompanhado pela MyCarbon, subsidiária da Minerva, que intermedeia a compra de créditos para compensar as emissões que não podem ser evitadas.

“São consideradas no cálculo as emissões relacionadas ao funcionamento da plataforma, além dos gases gerados nos centros de distribuição e transporte”, diz a companhia.

Os créditos vêm de projetos que ajudam a preservar a Floresta Amazônica.

