Minerva informa que EUA aprovaram importação de carne bovina paraguaia

A Minerva informou que o Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, do Paraguai, notificou a aprovação do protocolo sanitário para abertura do mercado dos Estados Unidos para exportação de carne bovina paraguaia, restando apenas os trâmites burocráticos para efetiva habilitação das unidades produtivas paraguaias e autorização final para início das exportações.

“A companhia tem quatro plantas produtivas no Paraguai, com capacidade total de abate de 8,0 mil cabeças/dia, e que, uma vez habilitadas, somam-se a ativos no Brasil, na Argentina e no Uruguai, ampliando a exposição e maximizando a nossa capacidade de arbitragem para o mercado americano”, diz a Minerva.

Considerando o atual footprint da Minerva Foods, a exposição para o mercado norte americano totaliza 13 unidades produtivas com capacidade de abate de aproximadamente 16 mil cabeças de gado/dia, sendo 7 plantas no Brasil, 4 plantas no Uruguai e 2 plantas na Argentina.

De acordo com a Minerva, os Estados Unidos têm aproximadamente 340 milhões de habitantes e são um importante mercado consumidor de carne bovina premium, sendo que, em 2022, o país foi responsável pela importação de aproximadamente 1.538 mil toneladas de carne bovina, o segundo maior importador de carne bovina do mundo.

“Cabe destacar que o país passa por uma importante restrição de sua produção de carne bovina, abrindo perspectivas positivas para exportadores”, afirma a companhia.

A aprovação da exportação de carne bovina paraguaia para os Estados Unidos é um importante passo para os produtores do país e pode abrir oportunidades em outros mercados que seguem padrões sanitários semelhantes, ampliando assim a capilaridade da carne bovina paraguaia no mercado global.

