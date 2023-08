Minerva Foods tem lucro líquido de R$ 120,7 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 8:39 Compartilhe

São Paulo, 10 – A Minerva Foods registrou lucro líquido de R$ 120,7 milhões no segundo trimestre de 2023, valor que representa uma queda de 71,6% em relação aos R$ 424,7 milhões contabilizados em igual período de 2022. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 711,2 milhões no trimestre encerrado em junho, 8,6% abaixo dos R$ 778 milhões apurados no segundo trimestre do ano passado. A margem Ebitda ficou em 9,8%, ante 9,2% no segundo trimestre de 2022. A receita líquida no período de abril a junho somou R$ 7,276 bilhões, recuo de 14,1% em comparação ao período correspondente de 2022.

A receita bruta da companhia somou R$ 7,759 bilhões no segundo trimestre, queda de 13,4% na comparação anual, mas avanço de 13,9% ante o primeiro trimestre deste ano. A receita bruta com o mercado externo atingiu R$ 5,108 bilhões, redução de 19,8% ante igual intervalo de 2022 porém avanço de 19,9% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Com o mercado interno, a receita bruta alcançou R$ 2,650 bilhões, 2,1% maior do que há um ano e 4% superior à receita bruta apurada entre janeiro e março deste ano.

“O segundo trimestre se deu ainda sofrendo de ressaca do fechamento do Brasil (das vendas de carne bovina do País) para a China, mas mesmo assim a Minerva teve uma diversificação grande de destinos para suas exportações, ocupamos espaço em outros mercados, o que permitiu que nós atingíssemos resultados positivos com um cenário complexo. Além disso, o mercado interno foi razoável, o Brasil teve destaque no total das vendas, então mostra o nosso trabalho de diversificação de canais, somado com a gestão de risco”, disse o diretor presidente da Minerva Foods, Fernando Galletti de Queiroz. De acordo com Queiroz, entre os principais mercados que substituíram parcialmente as vendas para a China foram as Américas e o Oriente Médio.

A queda na receita líquida no segundo trimestre refletiu a queda dos preços dos insumos e do preço da carne, segundo o diretor de Relações com Investidores e Finanças, Edson Ticle. “Mas, a despeito a queda do preço da carne, houve redução do preço do insumo mais do que proporcional por causa das nossas ferramentas de gestão de risco que nos permitiram gerar uma margem melhor”, disse Ticle.

Já o lucro líquido menor na comparação anual, de acordo com o executivo, decorre de efeitos não recorrentes que se refletiram no segundo trimestre do ano passado, relacionados principalmente à variação cambial, que fizeram com que o lucro líquido daquele período fosse “maior que o esperado”. Se considerar uma base (de dados de lucro líquido) recorrente, fizemos um lucro líquido (no segundo trimestre de 2023) totalmente dentro do que era esperado”, reforçou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias