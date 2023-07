Minerva Foods realiza o primeiro embarque de beef jerky aos Estados Unidos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 9:30 Compartilhe

São Paulo, 5 – A Minerva Foods disse ter embarcado o primeiro lote de beef jerky para os Estados Unidos. A empresa não informou o volume, nem a receita obtida. O produto foi produzido na unidade Minerva Foods Industrializados em Barretos (SP). “Atualmente, a Minerva Foods já possui participação neste segmento, por meio da comercialização de matérias-primas de alta qualidade para indústrias de processados. Ao incorporar parte do processamento do beef jerky dentro do grupo, a companhia tem como objetivo capturar mais uma fatia da cadeia de valor, aumentando a rentabilidade de sua operação”, disse a empresa em comunicado.

