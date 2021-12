Minerva diz que retomada das operações para China terá início imediato

São Paulo, 15 – A Minerva, líder na América do Sul na exportação de carne bovina, informou por meio de Comunicado ao Mercado que, nesta quarta-feira, 15, o Ministério da Agricultura, por meio do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, “notificou a retomada irrestrita das exportações de carne bovina do Brasil para a China”. Segundo a Minerva, a retomada das operações de abate e produção de carne bovina, dedicada ao mercado chinês, tem início imediato.

“Considerando as nossas plantas estrategicamente diversificadas na América do Sul, nossa exposição para o mercado chinês alcança 7 unidades produtivas com capacidade de abate de aproximadamente 10 mil cabeças de gado/dia, sendo 3 plantas no Brasil, 3 plantas no Uruguai e 1 planta na Argentina”, afirma a companhia.

