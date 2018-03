Minerva diz que não teve reflexo relacionado à Operação Trapaça

São Paulo, 6 – O presidente da Minerva Foods, Fernando Galletti de Queiroz, disse nesta terça-feira, 6, que, até o momento, a empresa não teve nenhum questionamento ou reflexo relacionado à Operação Trapaça da Polícia Federal. A empresa não tem relação com a investigação da Polícia Federal, na qual o alvo é a companhia BRF e o mercado de carne de frango.

Segundo ele, que participou nesta terça de teleconferência com analistas e investidores sobre os resultados da companhia no quatro trimestre e no acumulado de 2017, há temores de que a operação da PF levante questionamentos do mercado internacional sobre o setor de proteína animal brasileiro como um todo.

“Estamos monitorando, mas não tivemos nada”, disse Queiroz. Ele ressaltou que o Ministério da Agricultura está fazendo um “trabalho excelente” para manter a situação controlada.

Paralelamente, o executivo disse ver sinais de melhora no consumo doméstico de carnes e estar otimista com o desempenho interno em 2018. “Sobre o primeiro trimestre, acreditamos que o setor está cada vez mais racional e disciplinado e toda a volatilidade que a gente encontra pode servir como novos oportunidades.”