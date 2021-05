Minerva diz compensar piora interna na venda de carne bovina com exportações

O diretor financeiro da Minerva Foods, Edison Ticle, destacou nesta quarta-feira que a empresa continua compensando a queda nas vendas de carne bovina no mercado interno com as exportações aquecidas. Em live promovida pela Suno Notícias, o executivo relembrou o resultado do primeiro trimestre do ano e comentou que o desempenho da companhia foi muito bom, apesar do cenário adverso, de pressão nos custos de produção.

Segundo Ticle, a principal atenção ainda é o preço da arroba do boi gordo, que teve um incremento de mais de 50% no 1º trimestre do ano. “Isso levantou uma desconfiança dos investidores sobre a nossa capacidade de repasse de custos aos preços dos produtos, que nós provamos no último balanço financeiro”, disse.

As vendas externas robustas, porém, aliadas ao câmbio favorável e à operação em outros países da América do Sul, ajudaram na rentabilidade da Minerva neste início de ano, ressalta ele. Esse cenário também é observado neste segundo trimestre, de acordo com Ticle, com o consumo doméstico ainda muito afetado pela crise econômica.

Nesse aspecto, o executivo acredita em uma conjuntura mais positiva para o País até o fim do ano, com um arrefecimento do risco percebido, uma dívida bruta aquém do projetado pro analistas, contas externas mais equilibradas e um crescimento econômico que surpreenda positivamente as estimativas.

“O câmbio pode se apreciar até o fim do ano e, mesmo assim, ainda vejo espaço para os preços das commodities em dólar continuarem subindo, especialmente os da carne bovina. Por isso, não deve afetar a rentabilidade do setor”, comenta Ticle, acrescentando que espera margens saudáveis na Minerva e pelo menos em linha com as do ano passado, em um cenário conservador.

