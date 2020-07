Minerva decide criar nova área de inovação com 3 principais iniciativas

São Paulo, 21 – A Minerva, líder na América do Sul na exportação de carne bovina, divulgou comunicado no qual informa que decidiu criar uma nova Área de Inovação, que terá em seu escopo três principais iniciativas: Análise Avançada de Dados; Plataforma de E-commerce e Marketplace e Venture Capital.

Conforme o comunicado, Análise Avançada de Dados será responsável pelo desenvolvimento e gerenciamento de dados estatísticos e ferramentas de inteligência artificial para auxiliar no processo de tomada de decisão operacional, financeiro e de gerenciamento de risco. “A Minerva, desde 1992 dispõe de um enorme banco de dados público com informações da indústria de carne bovina ao redor do mundo, propiciando um Data Lake único para aplicação de ferramentas modernas de análise de dados”, explica a empresa.

A Plataforma de E-commerce e Marketplace será destinada a identificar oportunidades no mercado de vendas digitais e desenvolvê-las ao redor do mundo, com foco inicial no Brasil, Argentina e Paraguai. Conforme a Minerva, a estratégia de E-commerce da companhia será capaz de fortalecer ainda mais nossos canais de vendas e melhorará a inteligência de mercado da Minerva.

A iniciativa de Venture Capital, por meio de um veículo de investimento recém-criado pela companhia, será focada em investimentos em startups e empresas de tecnologia, relacionadas à cadeia de valor da Minerva (proteínas alternativas, logística, pecuária, agriteche varejo), e que tenham potencial de, no longo prazo, alavancar sinergias e contribuir para destravar oportunidades únicas para a companhia.

