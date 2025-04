Minerva: Conselho aprova proposta de aumento de capital no valor de até R$ 2,0 bilhões

O conselho de administração da Minerva aprovou a proposta de aumento do capital social, no montante de até R$ 2.000.000.003,32, com a subscrição particular de até 386.847.196 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 5,17 por ação.

A proposta será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de abril deste ano.

Como os acionistas serão titulares de direito de preferência na subscrição das novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, caso exerçam a integralidade de seus respectivos direitos de preferência, não haverá diluição dos acionistas, informou a Minerva.