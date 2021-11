Minerva anuncia participação em programa de medição de carbono com a Imaflora

A Minerva anunciou a participação no Carbon on Track, programa do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) para a medição de balanço de carbono em fazendas na América do Sul. Como parceira pioneira, na cadeia da pecuária, a empresa selecionou 25 fazendas fornecedoras no Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai para participarem do projeto-piloto, totalizando mais de 232 mil cabeças de gado e 185 mil hectares de pastagem computados.

“O programa Carbon on Track está alinhado aos esforços do programa Renove da Minerva Foods para implementar ações em busca de uma cadeia pecuária mais sustentável e de baixo carbono”, diz a empresa no comunicado divulgado há pouco.

Os resultados iniciais do estudo constataram que atualmente as fazendas parceiras do projeto piloto da Minerva Foods emitem 44% menos gases de efeito estufa (GEE) em comparação com a taxa média mundial para emissões na produção de carne bovina, estimada em 19,9 t CO2e/por tonelada de carne produzida.

Os primeiros relatórios sobre o estudo foram divulgados na Conferência Mundial do Clima (COP 26), no dia 06 de novembro, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Glasgow, na Escócia.

O Carbon On Track é o primeiro projeto de balanço de carbono que reunirá dados primários, que poderão ser acessados por meio de uma plataforma digital de comunicação, que facilitará o acesso à informação garantindo ainda mais transparência a toda a análise.

