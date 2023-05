Minério de ferro tem ganhos com esperanças renovadas de recuperação da demanda da China

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/05/2023 - 8:34 Compartilhe

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro de referência subiram nesta quarta-feira, apoiados pelo otimismo renovado em torno das perspectivas de demanda na China, maior produtora mundial de aço, embora outros ingredientes siderúrgicos, incluindo carvão metalúrgico, tenham caído após um avanço de dois dias.

O contrato de minério de ferro mais ativo para junho na Bolsa de Cingapura subiu 1,9%, a 103,90 dólares a tonelada, tendo atingido 105,15 dólares no início da sessão.

Na Dalian Commodity Exchange da China, o contrato de minério de ferro mais negociado para setembro encerrou as negociações diurnas com alta de 0,3%, a 724 iuanes (104,74 dólares) a tonelada. Mais cedo, o contrato tocou 733 iuanes, o valor mais alto desde 24 de abril.

Intensificando as esperanças de aumento da demanda por minério de ferro, a consultoria da indústria siderúrgica e provedora de dados Mysteel informou que seis siderúrgicas na província de Shanxi, no norte da China, retomarão gradualmente a produção nas próximas duas semanas em meio a margens melhores, graças aos custos de produção mais baixos.

Isso provavelmente aumentará a taxa diária de utilização da capacidade do alto-forno para 89%, de 74,8% em 9 de maio, disseram analistas da Mysteel.

As expectativas de maior estímulo para a economia da China em meio a uma recuperação desigual também mantiveram os preços do minério de ferro sustentados.

“Certamente há um sentimento de que as autoridades chinesas provavelmente anunciarão mais medidas de apoio nas próximas semanas”, disse Al Munro, da corretora Marex.

O carvão em Dalian, no entanto, caiu 2,1%, enquanto o coque recuou 2%.

“Considerando que a demanda ainda está enfrentando pressão de baixa, os traders estão menos motivados a transportar carvão metalúrgico”, disseram analistas da Sinosteel Futures em nota.

As importações de carvão da China caíram em abril frente a uma alta de 15 meses no mês anterior, mas as compras no acumulado de janeiro a abril aumentaram 89% em relação ao ano anterior, mostraram dados na terça-feira.

(Reportagem adicional de Amy Lv em Pequim)

