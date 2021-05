Minério de ferro sobe na China com fortes lucros de siderúrgicas e demanda robusta

PEQUIM (Reuters) – Os futuros do minério de ferro na China fecharam em alta de mais de 4% nesta terça-feira, impulsionados por fortes margens de lucros em usinas siderúrgicas, enquanto uma produção recorde de aço sugeriu também uma demanda resiliente pela matéria-prima e ajudou a alimentar o sentimento do mercado.

O contrato mais negociado do minério de ferro na bolsa de commodities de Dalian, para entrega em setembro, chegou a saltar 5,5%, para 1.256 iuanes (195,26 dólares) por tonelada, antes de fechar em alta de 4,3%, a 1.243 iuanes.

“O consumo de aço ainda estará no pico sazonal no curto prazo…siderúrgicas estão produzindo ativamente, guiadas por altos lucros, o que tem apoiado as matérias-primas”, escreveram analistas da Huatai Futures em nota.

Com usinas elevando atividades em meio aos bons ganhos, a China produziu 97,85 milhões de toneladas de aço no mês passado, segundo dados oficiais divulgados na segunda-feira.

Enquanto isso, dados da consultoria Mysteel mostraram que os embarques de minério de ferro da Austrália e do Brasil recuaram em 2,24 milhões de toneladas, para 22,58 milhões de toneladas na semana passada.

O contrato para outubro do vergalhão de aço na bolsa de Xangai recuou 0,2%, para 5.610 iuanes por tonelada.

(Por Min Zhang e Shivani Singh)

