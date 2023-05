Minério de ferro sobe em Dalian com apostas de estímulo na China, mas cai em Cingapura

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 9:39 Compartilhe

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian ampliaram os ganhos nesta terça-feira na esperança de medidas de apoio adicionais para a economia da China, mas a perspectiva desafiadora para a maior produtora de aço do mundo pesou sobre o preço de referência do ingrediente siderúrgico em Cingapura.

O minério de ferro mais negociado em setembro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com alta de 1,3%, a 714 iuanes (103,30 dólares) a tonelada. Anteriormente, o contrato tocou 727,50 iuanes, o maior nível desde 27 de abril.

Na Bolsa de Cingapura, no entanto, a referência do minério de ferro para junho caiu 3,4%, para 101,90 dólares a tonelada, após um ganho intradiário de 7% na segunda-feira.

Os benchmarks de Dalian e Cingapura negociando em direções opostas espelhavam os sentimentos mistos dos traders, com alguns apostando em novos estímulos para apoiar a economia da China, enquanto outros tinham como foco uma recuperação irregular do país, apesar do levantamento das duras restrições da Covid.

Os sombrios dados comerciais da China para abril destacaram essa recuperação instável, com as exportações crescendo em um ritmo mais lento em comparação com março.

Os dados também mostraram que as importações de minério de ferro da China caíram 9,8% em abril ante março, mas subiram 5,1% em relação a igual abril do ano passado, conforme os compradores anteciparam uma forte demanda durante o pico da temporada de construção, embora tenha acontecido o contrário.

“Esperamos que os mercados de commodities permaneçam reativos a quaisquer sinais de políticas de apoio. Isso deve manter os preços do minério de ferro voláteis no curto prazo”, disse Vivek Dhar, analista do Commonwealth Bank of Australia, em nota.

(Reportagem de Enrico Dela Cruz em Manila)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias