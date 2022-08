Minério de ferro sobe com melhora das margens do aço na China

Por Enrico Dela Cruz







(Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura subiram em uma sessão volátil nesta terça-feira, com traders focados na melhora das margens do aço na China enquanto avaliavam as perspectivas de mais cortes na produção.

O minério de ferro mais negociado, para entrega em setembro, na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações com alta de 1,5%, a 807 iuanes (119,32 dólares) a tonelada, perto da máxima de quatro semanas alcançada na segunda-feira, de 817,50 iuanes.

Na Bolsa de Cingapura, o contrato de setembro de referência do ingrediente siderúrgico subiu 0,7%, para 115,50 dólares a tonelada, mas abaixo do pico de quatro semanas da sessão anterior de 120,95 dólares.

“A recuperação nas margens das usinas estimulou as esperanças de que uma capacidade de produção (maior) possa ser retomada mais rapidamente do que o esperado”, disse Daniel Hynes, estrategista sênior de commodities do ANZ.

A melhora na lucratividade levou as usinas chinesas a reiniciar alguns altos-fornos, entre dezenas de instalações de produção ociosas, já que a fraca demanda nas últimas semanas reduziu as margens.

Mas as metas de descarbonização da China e o setor imobiliário em dificuldades continuam sendo as principais preocupações dos mercados de minério de ferro.

