Minério de ferro se recupera, mas preços do aço caem com preocupações de demanda na China

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nas bolsas de Dalian e Cingapura nesta quarta-feira, depois que dados mostraram que as exportações da China cresceram em um ritmo mais rápido do que o esperado em junho, reacendendo as esperanças de uma recuperação na demanda pela matéria-prima siderúrgica.

O contrato de minério de ferro mais negociado, para entrega em setembro, na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações em alta de 1,5%, a 732 iuanes por tonelada, depois de cair 3,9% mais cedo, para o nível mais fraco desde 28 de fevereiro.

Na Bolsa de Cingapura, o contrato de minério para o próximo mês subiu 3,9%, para 109,10 dólares a tonelada, depois de atingir o nível mais baixo este ano na terça-feira, a 104,10 dólares a tonelada.

Em junho, as exportações chinesas de minério cresceram no ritmo mais rápido em cinco meses, reforçando as evidências de que o maior produtor de aço e consumidor de minério de ferro do mundo está se recuperando lentamente dos danos das restrições da pandemia.

A China importou 88,97 milhões de toneladas de minério de ferro no mês passado, uma queda modesta de 0,5% em relação às 89,42 milhões de toneladas de junho de 2021, em meio à fraca demanda das siderúrgicas locais.

Também ajudando a acalmar os nervos, autoridades do banco central da China disseram que o país elevará o apoio a medidas para a economia doméstica e garantirá um ambiente favorável para a recuperação.

Mas as preocupações persistentes com a fraca demanda de aço na China levaram a quedas dos futuros de aço e de outras matérias-primas da siderurgia.

O vergalhão de aço para construção na Bolsa de Futuros de Xangai caiu 2,1%, enquanto as bobinas laminadas a quente recuaram 2,3%. O aço inoxidável subiu 1%.