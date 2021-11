Minério de ferro se recupera, mas fica abaixo de US$100/t com fraca demanda da China

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros do minério de ferro obtiveram ganhos no comércio volátil desta segunda-feira após uma série de quedas, mas os preços de referência estão pressionados abaixo de 100 dólares a tonelada devido à fraca demanda chinesa e ao aumento dos estoques da matéria-prima da siderurgia.

O minério de ferro mais negociado em janeiro na Bolsa de Commodity de Dalian fechou em alta de 1,4%, a 570,50 iuanes (89,17 dólares) a tonelada, após uma liquidação de sete sessões.

O contrato do minério de ferro em dezembro na Bolsa de Cingapura subia 0,5% para 91,95 dólares a tonelada no início da manhã (horário de Brasília), após cair 2,2%, para 89,45 dólares.

De um recorde de 232,50 dólares a tonelada em maio, o preço spot do minério australiano de 62% de teor de ferro para entrega na China caiu mais de 140% com o colapso da demanda chinesa, sendo negociado a 94,50 dólares na sexta-feira, o menor desde maio de 2020, de acordo com Dados de consultoria SteelHome.

O volume de minério de ferro importado nos portos chineses, que atingiu máxima de 145,10 milhões de toneladas em 31 meses na semana passada, com base nos dados da SteelHome, contribuiu para a pressão de queda nos preços.

Atilla Widnell, diretor-gerente da Navigate Commodities, de Cingapura, disse que atualizou seu preço-alvo de curto prazo para 97,92-101,16 dólares a tonelada CFR China, de uma faixa anterior de 91,18-101,24 dólares.

Os embarques da Austrália e do Brasil caíram na semana passada em cerca de 4,5 milhões de toneladas em comparação com a semana anterior, com base na estimativa da Navigate.

“A queda significativa nos embarques australianos pode ser uma indicação de que a produção dos produtores de alto custo marginal agora pode estar sentindo o aperto dos preços relativamente baixos do minério de ferro”, disse Widnell.

O sentimento geral melhorou depois que os dados mostraram que o crescimento das exportações da maior produtora de aço, a China, desacelerou em outubro, mas superou as previsões, uma vez que a demanda global melhorou.

