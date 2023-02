Minério de ferro se recupera com esperanças de crescimento econômico na China

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 9:09 Compartilhe





(Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quinta-feira, com o índice de referência na bolsa de Dalian atingindo máxima de uma semana após dois dias de quedas, com o sentimento melhorando antes da divulgação dos dados de empréstimos chineses, um indicador-chave de apoio ao crescimento econômico.

Também ajudaram a melhorar o clima as previsões de maior crescimento para a China, maior produtora de aço e consumidora de minério de ferro do mundo.





A agência de rating Fitch revisou sua estimativa para o crescimento econômico da China em 2023 para 5,0%, de 4,1% anteriormente, já que o consumo e a atividade em geral estão se recuperando mais rapidamente do que o inicialmente previsto após o fim do regime “zero-Covid”.

O minério de ferro mais negociado para maio na Dalian Commodity Exchange da China encerrou o comércio diurno com alta de 2,6%, a 863 iuanes (127,19 dólares) a tonelada. Mais cedo, chegou a subir 3%, para 866 iuanes, a maior alta desde 2 de fevereiro.

Na Bolsa de Cingapura, o contrato de referência do ingrediente siderúrgico para março subiu 1,6%, para 123,30 dólares a tonelada.

Os empréstimos em iuanes concedidos por bancos chineses provavelmente atingiram um recorde em janeiro, com o banco central agindo para sustentar o crescimento na segunda maior economia do mundo, mostrou uma pesquisa da Reuters.

Os contratos de minério de ferro, que ganharam suporte das medidas de apoio da China ao setor imobiliário em dificuldades e do desmantelamento das restrições da Covid-19, tiveram comportamento moderado nos últimos dias, à medida que os traders reavaliaram as perspectivas de demanda.

“Os bancos chineses geralmente registram empréstimos no início do ano. Qualquer quantia acima de 4,37 trilhões de iuanes sugere uma forte demanda por empréstimos de empresas que esperam uma forte recuperação da economia”, disseram economistas do ING em nota.





