Minério de ferro salta com esperanças renovadas de retomada da demanda por aço na China

08/05/2023 - 9:27

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro mostraram forte recuperação nesta segunda-feira, com o índice de referência de Cingapura subindo acima de 100 dólares a tonelada após um início de semana pessimista, impulsionado pelas esperanças de melhora na demanda por aço na China.

As expectativas de novas medidas de estímulo cresceram após uma surpreendente contração no PMI industrial da China e uma desaceleração do ritmo de crescimento da atividade de serviços em abril, o que forneceu mais evidências de uma recuperação desigual para a segunda maior economia e maior produtora de aço do mundo.

“O decepcionante PMI de construção, manufatura e agora até mesmo de serviços terá causado sérias preocupações ao governo”, disse Atilla Widnell, diretor-gerente da Navigate Commodities.

O contrato de minério de ferro mais negociado para junho na Bolsa de Cingapura subiu até 7%, para 105,70 dólares a tonelada, após cair 1,7% no início da sessão, para 97,05 dólares.

Na Dalian Commodity Exchange da China, o contrato de referência do ingrediente siderúrgico para setembro encerrou as negociações diurnas com alta de 5%, a 721,50 iuanes (104,33 dólares) a tonelada, recuperando algum terreno após atingir uma mínima de cinco meses na sexta-feira.

Enquanto isso, as siderúrgicas do distrito de Fengnan, na cidade de Tangshan, principal centro produtor de aço da China, foram oficialmente obrigadas a lançar um plano de produção anual razoável e a fazer maiores esforços para limitar a produção deste ano a não mais do que o nível de 2022, de acordo com um documento oficial visto pela Reuters.

Isso levantou preocupações sobre um eventual aperto na oferta de aço, empurrando os futuros para cima, o que também impulsionou os preços do minério de ferro, disseram analistas.

(Reportagem de Enrico Dela Cruz em Manila; reportagem adicional de Amy Lv em Pequim)

