Minério de ferro recua com demanda da China de volta ao foco

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura caíram nesta terça-feira, à medida que os traders avaliam novos surtos de Covid-19 na China e a fraca demanda por aço, principalmente do setor imobiliário do país.

O minério de ferro mais negociado, para entrega em janeiro do próximo ano, na bolsa chinesa de commodities de Dalian caía 1%, a 726 iuanes (107,53 dólares) a tonelada, perto do fim das negociações. No início da sessão, o contrato atingiu seu maior nível desde 1º de agosto, em 755 iuanes.

Na Bolsa de Cingapura, o contrato de setembro do ingrediente siderúrgico caiu 1,1%, para 110,40 dólares a tonelada, após avançar nas duas últimas sessões, sustentado pela melhora das margens das siderúrgicas na China.

Analistas disseram que quaisquer ganhos para o minério de ferro seriam limitados devido a preocupações persistentes sobre a crise financeira que envolve as incorporadoras chinesas, os lockdowns da Covid-19 e as restrições de produção no maior produtor de aço do mundo.

Partes do Tibete estão realizando testes em massa de Covid-19, incluindo as duas maiores cidades da região autônoma chinesa, para combater um surto raro, enquanto clusters aumentavam na região tropical de Hainan e em Xinjiang, no oeste da China.

Os preços mais altos do minério de ferro também podem atrapalhar os planos de reiniciar mais altos-fornos na China que estão parados devido à recente queda na lucratividade do aço.

“Se a matéria-prima subir muito rápido, inibirá a retomada da produção pelas siderúrgicas”, disseram analistas da Zhongzhou Futures em nota.

Enquanto isso, a falta de energia na província chinesa de Zhejiang interrompeu as operações do alto-forno local, disseram eles.

