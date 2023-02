Minério de ferro fecha em alta em Dalian e Cingapura em sessão volátil

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 8:21 Compartilhe





Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian encerraram uma sessão volátil com ligeira alta nesta terça-feira, enquanto a referência do ingrediente siderúrgico em Cingapura também passou de perdas para ganhos em meio a uma perspectiva cautelosa para a demanda chinesa.

O minério de ferro mais negociado em maio na Dalian Commodity Exchange da China subiu 0,4% para 856,50 iuanes (125,66 dólares) a tonelada, apagando as perdas iniciais.





Na Bolsa de Cingapura, o contrato de março mais ativo do minério de ferro chegou a subir até 2%, para 122,75 dólares a tonelada, após atingir a mínima da sessão de 119,90 dólares.

Os preços do minério de ferro se recuperaram de uma baixa de menos de 90 dólares a tonelada em novembro, à medida que as medidas intensificadas de apoio da China para seu setor imobiliário em dificuldades e o desmantelamento das rígidas restrições da Covid-19 estimularam as expectativas de recuperação da demanda este ano.

A China, responsável por mais da metade da produção mundial de aço, compra cerca de dois terços da oferta de minério de ferro.

Alguns analistas acreditam que a esperada recuperação da demanda de minério de ferro já foi precificada no mercado, enquanto outros estão cautelosos em suas perspectivas, especialmente para o setor imobiliário da China.

“Qualquer crescimento na demanda de aço da China devido ao aumento na construção de infraestrutura provavelmente será compensado por outra contração na construção de propriedades na China este ano”, disse Vivek Dhar, analista de commodities do Commonwealth Bank of Australia.

(Por Enrico Dela Cruz em Manila)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias