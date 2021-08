Minério de ferro cai diante de perspectiva de demanda da China

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, com a referência de Dalian pairando em torno de uma mínima de mais de quatro meses, atingida no início desta semana, devido a preocupações com os controles da produção de aço na China e sinais de desaceleração econômica no maior consumidor de metal do mundo.

O minério de ferro mais negociado na Bolsa de Commodities de Dalian da China encerrou as negociações em baixa 2%, a 839 iuanes (129,57 dólares) a tonelada, retomando sua tendência de queda após um ganho de 1,9% na sessão anterior.

O contrato mais ativo para setembro do ingrediente siderúrgico na Bolsa de Cingapura caiu até 3%, para 158,90 dólares a tonelada.

A China, que responde por mais da metade da produção mundial de aço, está tentando limitar sua produção anual a não mais do que o volume de 2020, a fim de cortar os níveis de emissão, mas as restrições impostas às usinas provavelmente serão estendidas além disso ano.

As autoridades do centro de produção de aço da cidade de Tangshan, na província de Hebei, emitiram um plano de controle de qualidade do ar para as Olimpíadas de Inverno de Pequim em fevereiro, impondo padrões de emissões ultrabaixas nos setores de aço e energia até março.

O vergalhão de aço para construção na Bolsa de Futuros de Xangai caiu 0,2%, enquanto a bobina a quente caiu 0,9%.

O carvão metalúrgico Dalian caiu 0,6% e o coque perdeu 0,2%.

