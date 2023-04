Minério de ferro cai com oferta crescente e preocupações com mais regulamentação

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/04/2023 - 8:05 Compartilhe

PEQUIM (Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro de nas bolsas Dalian e Cingapura caíram nesta quinta-feira devido ao aumento da oferta do ingrediente siderúrgico e à produção de aço abaixo do esperado, em meio a preocupações persistentes com o alerta da China sobre aumentos de preços.







O planejador estatal da China disse em um briefing regular que monitorará de perto a dinâmica do mercado de minério de ferro e tomará medidas para limitar os aumentos de preço.

A Rio Tinto, grande fornecedora de minério de ferro, informou na quinta-feira um salto de 15,4% nos embarques de minério de ferro do primeiro trimestre da Austrália Ocidental, desempenho melhor do que o esperado, à medida que a empresa aumentou a produção na mina Gudai-Darri.

A mineradora brasileira Vale divulgou na terça-feira um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior na produção de minério de ferro no primeiro trimestre, impulsionado por seu principal projeto S11D.

O minério de ferro mais negociado para setembro na Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrou as negociações diurnas com queda de 2,62%, para uma baixa de dois meses, de 761,5 iuanes (110,62 dólares) a tonelada.

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência em maio caiu 1,5%, para uma mínima de três meses de 115,6 dólares a tonelada.

“A oferta australiana sofreu um impacto limitado do ciclone Ilsa, com a reabertura de Port Hedland e nenhuma mudança ano a ano nos volumes de março”, disseram analistas do National Australia Bank em nota.

“As exportações indianas de minério de ferro continuaram melhorando no primeiro trimestre, acrescentando mais pressão para baixo nos preços do minério de ferro”, acrescentaram.

Enquanto isso, a queda mais acentuada do que o esperado na produção semanal de aço também pesou no ânimo, disse Pei Hao, analista sênior da corretora internacional FIS, à Reuters.







A produção de produtos de aço para construção, incluindo vergalhão e fio-máquina, caiu 3,81% para 4,1 milhões de toneladas na semana encerrada em 20 de abril, na comparação com a semana anterior, mostraram dados da consultoria Mysteel.

(Por Amy Lv e Dominique Patton em Pequim)







