Minério de ferro cai após China emitir alerta de preço

PEQUIM (Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura caíram nesta quarta-feira, já que outro alerta de preço emitido pelo planejador estatal da China pesou sobre o ânimo do mercado.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China disse que monitoraria o mercado de minério de ferro de perto e tomaria medidas com departamentos relevantes para limitar aumentos irracionais de preços.

“Sentimos que o tom do governo refletido em suas palavras é mais rígido em comparação com o demonstrado em declarações divulgadas em seu WeChat”, disse um analista de minério de ferro de Xangai que pediu anonimato porque não está autorizado a falar com a imprensa.

O minério de ferro mais negociado em setembro na Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrou as negociações diurnas com queda de 0,96%, para 777,5 iuanes a tonelada. Os preços do minério de ferro subiram quase 2% até agora este ano.

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para maio subiu 0,2%, para 117,95 dólares a tonelada, após registrar perdas na sessão da manhã.

Os preços de dois outros materiais usados na siderurgia, carvão metalúrgico e coque, também caíram, embora em ritmo mais lento. O carvão teve baixa de 0,22%, enquanto o coque recuou 0,1%.

Enquanto isso, o crescimento econômico mais forte do que o esperado na China levantou temores de uma redução dos estímulos no segundo trimestre, pesando sobre os metais ferrosos.

"O desempenho no segundo trimestre é tipicamente mais forte do que no primeiro. Como o desempenho (econômico) é melhor do que o esperado, estamos preocupados que o governo não estabeleça muitas medidas de apoio para impulsionar ainda mais a economia", disse um analista de minério de ferro.







