Minério de ferro cai com alerta da China e controles de produção em Tangshan

PEQUIM (Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura caíram nesta segunda-feira depois que o planejador estatal da China emitiu outro alerta contra a especulação no mercado e novas restrições de produção foram impostas nas principais cidades siderúrgicas chinesas.







A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China disse na sexta-feira que analisará mais uma vez medidas para conter os preços “irracionais” do minério de ferro e pediu às empresas de trading que evitem criar acúmulo e inflar os preços.

Tangshan, principal centro de produção de aço da China, disse na segunda-feira que lançaria uma resposta de emergência de nível 2 após a previsão de forte poluição do ar para esta semana. Handan, outra grande cidade siderúrgica, implementou restrições semelhantes em 17 de março.

“Algumas siderúrgicas (em Tangshan) reduzirão sua capacidade de sinterização entre 30% e 50%”, disse Wu Yuling, analista de minério de ferro da consultoria Mysteel em Xangai.

Atualmente, as siderúrgicas têm estoque suficiente de minério de sinterização para sustentar a produção normal por cerca de oito dias, ela acrescentou.

O contrato futuro de minério de ferro para maio mais negociado na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerrou as negociações diurnas com queda de 2,48%, a 883 iuanes (128,14 dólares) a tonelada, o menor valor desde 3 de março.

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência em abril estava em 125,95 dólares a tonelada, uma queda de 3,7%. O preço caiu 4,7% em relação à alta recente de 132,18 dólares a tonelada atingida em 15 de março.

Outros ingredientes siderúrgicos também registraram perdas. O carvão de coque recuou 0,56%, e o coque perdeu 1,38%.





Os preços do aço também enfraqueceram, mas não tanto quanto o minério de ferro, com os agentes do mercado pesando o otimismo sobre a demanda de curto prazo contra a queda nos preços das matérias-primas.

(Por Amy Lv e Dominique Patton em Pequim)





