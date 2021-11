Minério de ferro cai com baixa demanda e controle de preços do carvão na China

PEQUIM/MANILA (Reuters) – Os preços dos ingredientes siderúrgicos na Bolsa de Commodity de Dalian caíram nesta segunda-feira devido à fraca demanda nas usinas após cortes de produção locais, enquanto os controles de preço do carvão de Pequim também pesaram nas negociações.

As usinas de aço, cimento e coque no centro siderúrgico da cidade de Tangshan foram recentemente obrigadas a reduzir a produção depois de um alerta de poluição pesada, de acordo com o governo local.

Os estoques de minério de ferro importado nos portos da China aumentaram em 2,1 milhões de toneladas, para 142,3 milhões de toneladas na semana passada, com o enfraquecimento da demanda, mostraram dados da consultoria SteelHome.

Os contratos futuros do minério de ferro de referência na bolsa de Dalian, para entrega em janeiro, fecharam em queda de 5,7%, para 619 iuanes (96,68 dólares) por tonelada.

Outras matérias-primas siderúrgicas também caíram depois que o planejador estatal disse que a situação do suprimento de carvão havia melhorado significativamente e que lançaria uma plataforma online no início de novembro para monitorar a implementação de contratos de carvão de longo prazo.

Os futuros de carvão metalúrgico de Dalian despencaram para seu limite diário de negociação na sessão da tarde, caindo 9%, para 2.165 iuanes por tonelada.

Os preços do coque fecharam em queda de 6,8% para 2.898 iuanes por tonelada.

“Recentemente afetados pelo rígido controle do governo sobre os preços do carvão, os custos despencaram e derrubaram os preços do aço”, escreveram analistas da Haitong Futures em nota.

O vergalhão de aço para construção na Bolsa de Futuros de Xangai caiu 3,9%, para 4.509 iuanes por tonelada.

Os futuros de bobinas laminadas a quente, usadas ​​no setor de manufatura, caíram 4,2%, para 4.826 iuanes por tonelada.

Os futuros do aço inoxidável na bolsa de Xangai, para entrega em dezembro, caíram 2,0%, para 18.860 iuanes por tonelada.

(Reportagem de Min Zhang em Pequim e Enrico Dela Cruz em Manila)

