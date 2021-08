Minério de ferro avança em meio a otimismo com demanda por aço na China

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os preços do minério de ferro avançaram nesta quinta-feira, com a referência negociada em Dalian engatando a quarta sessão consecutiva de ganhos, impulsionados por expectativas de uma retomada na demanda por aço na China e por uma melhora nas margens da siderurgia.

O contrato mais negociado do minério de ferro na bolsa de commodities de Dalian, para entrega em janeiro, fechou em alta de 0,7%, a 816 iuanes (125,89 dólares) por tonelada.

Na bolsa de Cingapura, o contrato mais ativo da matéria-prima siderúrgica, para outubro, avançava 2,7%, a 152 dólares por tonelada.

A queda nos preços do minério de ferro frente às máximas recordes registradas em maio ajudou a impulsionar as margens do setor siderúrgico, o que pode ter levado usinas chinesas a ampliar produção.

A produção diária de aço entre 11 e 20 de agosto teve média de 2,14 milhões de toneladas, um aumento de 4,6% em comparação com o volume médio verificado nos dez primeiros dias do mês, disseram analistas, citando um relatório da China Iron & Steel Association.

O preço “spot” do minério de ferro recuou para menos de 150 dólares/tonelada após tocar um recorde de mais de 230 dólares em maio, diante de um colapso na demanda chinesa, em parte devido às restrições de produção de aço impostas pelo país.

Agora, porém, um otimismo em relação à demanda por aço na China está fornecendo uma dose de suporte aos preços tanto do aço quanto do minério de ferro.

(Reportagem de Enrico Dela Cruz, em Manila)

Veja também