Minério de ferro atinge mínima de 5 meses com dado fraco na China e temor de demanda

04/05/2023 - 9:19

Por Amy Lv e Dominique Patton

PEQUIM (Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura atingiram mínimas de cinco meses nesta quinta-feira, após terem recuado de mais de 10% no mês passado, com dados de atividade fabril da China mais fracos do que o esperado e perspectivas sombrias de demanda downstream de curto prazo pesando sobre o sentimento.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da Caixin/S&P Global caiu para 49,5 em abril, de 50,0 no mês anterior, abaixo das expectativas de 50,3 em uma pesquisa da Reuters e marcando a primeira contração desde janeiro.

Isso ocorreu depois que o PMI industrial oficial caiu inesperadamente para 49,2, de 51,9 em março.

O minério de ferro mais negociado para setembro na Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrou as negociações diurnas com queda de 2,31%, a 698,5 iuanes por tonelada, a menor cotação desde 9 de dezembro de 2022, e após uma queda mensal de 13% em abril.

O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura atingiu uma baixa de cinco meses em 99,2 dólares a tonelada, mas depois conseguiu se recuperar para 100 dólares a tonelada. Isso ocorreu depois de uma queda de quase 18% do contrato no mês passado.

“As esperanças de que a reabertura da China e a temporada de construção de abril a junho impulsionariam o consumo de aço desapareceram”, disseram analistas do National Australia Bank em nota.

“A demanda downstream (por produtos siderúrgicos) provou ser fraca no final de abril, e os estoques de aço devem se acumular novamente na estação chuvosa (no sul da China), o que limitará a demanda (por aço)”, disseram analistas da Sinosteel em uma nota.

