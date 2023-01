Minério de ferro atinge máxima em 17 meses em Dalian com otimismo sobre demanda na China

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/01/2023 - 11:51 Compartilhe





Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro subiram mais de 3% na sexta-feira, com os preços da bolsa de Dalian atingindo o maior nível em 17 meses e estendendo os ganhos na semana devido ao otimismo contínuo sobre as perspectivas de demanda no maior produtor de aço do mundo, a China.

Depois de chegar ao fundo do poço em outubro, os preços do minério de ferro mudaram de rumo, sendo um dos maiores ganhadores no complexo de commodities com a súbita alteração da China de sua estratégia “zero-Covid” e apoio político para seu setor imobiliário em dificuldades.





As preocupações com a oferta global também estão impulsionando os preços do minério de ferro, com analistas citando interrupções relacionadas ao clima no Brasil e possíveis ciclones na Austrália –os maiores exportadores mundiais da matéria-prima siderúrgica– e programas de manutenção de minas no primeiro trimestre.

O contrato de minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian encerrou o comércio diurno com alta de 3,4%, a 881 iuanes (130,96 dólares) a tonelada, depois de atingir o nível mais alto desde agosto de 2021, a 883 iuanes.

Na bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência operava em baixa, a 121,95 dólares/tonelada, por volta das 11h40 (horário de Brasília), após avançar até 3,5%, para 126,40 a tonelada, o maior nível desde junho passado.

Embora a China enfrente desafios no primeiro trimestre devido às altas taxas de infecção por Covid-19, “as perspectivas de crescimento melhorarão a partir do segundo trimestre, ajudadas pela recuperação do consumo doméstico, maior estabilização no mercado imobiliário e medidas monetárias e fiscais de apoio”, disse o UOB Bank em nota.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias