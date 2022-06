Minério de ferro amplia ganhos na China, mas controles de produção de aço podem pesar

PEQUIM (Reuters) – Os contratos futuros de minério de ferro subiram na China pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira, com o sentimento dos investidores se fortalecendo depois que o conselho de estado lançou um pacote para resgatar a economia, embora o salto possa ser contido por controles de produção de aço.

O gabinete da China anunciou na terça-feira 33 medidas, incluindo políticas fiscais, financeiras e de investimento, para reviver sua economia atingida pelo coronavírus e prometeu inspecionar a implementação pelos governos locais.





“No curto e médio prazo, a recuperação da demanda por produtos ferrosos é promissora”, escreveram analistas da SinoSteel Futures em nota.

No entanto, com o aumento das chegadas marítimas da matéria-prima e a produção limitada de ferro fundido, não há muito espaço para novos saltos nos preços do minério de ferro, de acordo com a nota.

Os futuros de minério de ferro de referência na bolsa de commodities de Dalian para entrega em setembro subiram 1,1%, para 906 iuanes (135,52 dólares) a tonelada no fechamento.

O preço spot do produto com 62% de teor de ferro caiu 50 centavos de dólar, para 138 dólares a tonelada na quarta-feira, segundo a consultoria SteelHome.

Os futuros de carvão metalúrgico de Dalian avançaram 3,6%, para 2.780 iuanes por tonelada, e os preços do coque saltaram 2,6%, para 3.584 iuanes por tonelada.

“Espera-se que o consumo final melhore depois que Xangai encerrar o lockdown”, disse a GF Futures. “Mas considerando que leva tempo para o setor imobiliário se estabilizar… é melhor não ser muito otimista.”

(Por Min Zhang em Pequim e Enrico Dela Cruz em Manila)