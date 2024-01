Minerais críticos serão um dos focos da Itália no comando do G7

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/01/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 9 JAN (ANSA) – O governo da Itália pretende dar atenção especial ao tema dos minerais críticos durante sua presidência no G7 em 2024.

Essas matérias-primas serão essenciais na transição para uma economia de baixo carbono, como na produção de baterias para veículos elétricos, e incluem lítio, cobalto, nióbio, entre outros.

Em meio a esse contexto, o ministro do Meio Ambiente e da Segurança Energética da Itália, Gilberto Pichetto Fratin, participou de um fórum sobre “minerais do futuro” em Riad, na Arábia Saudita, e garantiu que o setor será um dos “focos do programa” da presidência italiana no G7.

“Estou aqui para confirmar a forte atenção com a qual a Itália olha para o setor de minerais críticos. Nosso país está pronto para ser o hub do Mediterrâneo, se colocando como ponte entre Europa, África e Oriente Médio, para favorecer uma transição energética segura e sustentável”, assegurou Pichetto.

Segundo o ministro, a Itália “sempre foi berço de ciência, tecnologia e capacidade industrial”. “Estamos prontos a trabalhar em estreita colaboração com o setor privado, promovendo nas regiões produtoras de minerais críticos a criação de cadeias de abastecimento circulares, seguras e sustentáveis”, ressaltou.

Além da Itália, o G7 inclui Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias