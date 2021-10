Mineradoras e fracos balanços pressionam ações europeias

Por Anisha Sircar

(Reuters) – As ações europeias recuavam de máximas em seis semanas nesta quinta-feira, com mineradoras liderando as quedas devido a novas preocupações sobre o setor imobiliário da China, enquanto atualizações trimestrais mistas de empresas reduziam o apetite por risco.

O mercado caía após o colapso de uma venda de ativos de 2,6 bilhões de dólares do China Evergrande Group.

As mineradoras europeias, que têm grande exposição à China, caíam 2,5%. As ações da Anglo American listadas no Reino Unido perdiam 3,7%, embora a companhia tenha reportado um aumento de 2% na produção geral no terceiro trimestre.

O índice pan-europeu STOXX 600 tinha queda de 0,19%, a 469,20 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,49%, a 7.187,83 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,02%, a 15.525,66 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,37%, a 6.680,93 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,25%, a 26.515,42 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,86%, a 8.940,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,77%, a 5.717,67 pontos.







