Mineradora chinesa recebe nova concessão na Nicarágua

O governo da Nicarágua outorgou à mineradora chinesa Xinjiang Xinxin Mining Industry Company Limited uma nova concessão para exploração de minerais por 25 anos no norte do país, segundo uma resolução publicada nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial.

A gigante da mineração atuará por meio de sua subsidiária Nicaragua Xinxin Linze Minería, cujo representante é o executivo chinês Edward Xiang Liu.

“Outorga-se à empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group uma concessão mineral para a exploração de minerais metálicos e não metálicos na área denominada Río Dorado Sur”, diz a resolução do Ministério de Energias e Minas.

A área de 483 hectares se encontra no município de San Juan del Limay, no departamento de Estelí, cerca de 180 km ao norte de Manágua.

Esta concessão é a quarta que a mineradora chinesa recebe na Nicarágua, onde já acumula mais de 42.000 hectares de terreno para exploração mineral. Em meados de agosto, Manágua concedeu à empresa mais de 3.000 hectares em uma área próxima à que foi licitada nesta segunda-feira.

A empresa chinesa pagará 3% em royalties sobre os minerais extraídos, que não estão especificados na resolução, e deverá iniciar as operações nos próximos quatro anos.

Além desta empresa, outras duas mineradoras chinesas receberam concessões na Nicarágua: Zhong Fu Development e Thomas Metal.

Nicarágua e China iniciaram um Tratado de Livre Comércio em janeiro.

Em 2021, o presidente Daniel Ortega estabeleceu relações com a China após romper com Taiwan, considerada por Pequim como um território próprio. O governo chinês busca retomar o controle da ilha, inclusive pelo uso de força, se necessário.

