Mineradora BHP pode reconsiderar investimentos no Chile se alta de impostos avançar

SANTIAGO (Reuters) – A mineradora BHP Billiton deve reconsiderar seus planos de investimento no Chile, o maior produtor de cobre do mundo, se o governo avançar com o aumento de impostos sobre mineração, de acordo com notícia veiculada no domingo.

A empresa foi citada pelo jornal El Mercurio dizendo em comunicado que impostos mais altos tornariam o Chile mais caro do que outras jurisdições de mineração importantes, como Austrália, Canadá e o vizinho Peru.

“Temos sérias preocupações com relação aos novos royalties”, disse a empresa. “Se os royalties (maiores) propostos se concretizarem, teremos que reavaliar nossos planos de investimento para o Chile.”

A BHP não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A BHP é um importante player no Chile, onde opera a maior mina de cobre do mundo, conhecida como Escondida. Em abril, a BHP disse que estava disposta a investir mais 10 bilhões de dólares no Chile ao longo dos anos, mas apenas se as condições regulatórias e fiscais fossem adequadas.

O ministro da Fazenda chileno, Mario Marcel, disse que aumentar os royalties da mineração é sua “prioridade número um” e o principal objetivo do governo de esquerda que foi inaugurado no início deste ano. O governo quer usar a receita de impostos para financiar programas sociais.

(Reportagem de Fabian Cambero)