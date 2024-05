Mineradora australiana BHP renuncia à compra da concorrente britânica Anglo American

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/05/2024 - 16:19 Para compartilhar:

A gigante australiana da mineração BHP renunciou, nesta quarta-feira (29), à compra de sua concorrente Anglo American, em uma operação para criar uma gigante do cobre, depois que os britânicos se recusaram a prolongar as negociações.

“A BHP não fará uma oferta firme pela Anglo American”, declarou o CEO da empresa australiana, Mike Henry, em um comunicado, no qual o grupo disse estar “decepcionado com o fato de o conselho da Anglo American ter decidido não continuar as conversas”.

Horas antes, a Anglo American havia rejeitado o pedido de tempo extra da BHP para preparar uma nova oferta de aquisição e, sob as regras britânicas, teria que apresentá-la antes das 13h de Brasília ou desistir.

A BHP “não respondeu às preocupações fundamentais do conselho sobre o risco desproporcional associado à estrutura” da oferta, que inclui planos para separar as duas subsidiárias sul-africanas de platina e minério de ferro da Anglo American, afirmou o grupo britânico em nota.

“Não conseguimos chegar a um acordo com a Anglo American” sobre esta questão, confirmou Henry no comunicado da BHP.

“Apesar dos nossos esforços para nos comprometermos de forma construtiva e dos nossos numerosos pedidos, a Anglo American não forneceu as informações essenciais necessárias” para melhorar a oferta, lamentou.

– Perspectivas vantajosas para o cobre –

Uma fusão entre os dois grupos teria sido a mais importante do setor em anos, motivada principalmente pelas perspectivas vantajosas para o cobre, um metal estratégico para a transição energética.

Na quarta-feira passada, a Anglo American rejeitou uma oferta de compra da BHP por 38,6 bilhões de libras (R$ 255 bilhões), mas concordou em continuar as negociações por sete dias.

O plano da BHP era politicamente sensível na África do Sul, onde a Anglo American explora depósitos de ferro e platina.

A África do Sul, que celebra eleições nesta quarta-feira, é um dos acionistas da Anglo American. A BHP propôs diversas medidas destinadas a tranquilizar os sul-africanos, incluindo um compromisso para manter os atuais níveis de emprego no escritório da Anglo American em Joanesburgo.

As ações da Anglo American acabaram caindo 3,05% nesta quarta-feira na Bolsa de Londres, enquanto as da BHP subiram 0,77%.

O maior objetivo da operação era garantir as minas de cobre da Anglo American, mas o grupo britânico espera capitalizar estes ativos por conta própria.

A Anglo American anunciou há duas semanas um projeto cujo foco é a extração de cobre e minério de ferro de alta qualidade e também a produção de fertilizantes.

A mineradora foi fundada em 1917 na África do Sul pelo empresário de origem alemã Ernest Oppenheimer.

A BHP, por sua vez, sofreu recentemente uma queda no lucro como resultado do declínio global dos preços do níquel e das indenizações pagas pelo desastre ambiental de Mariana em 2015.