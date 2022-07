Mineirão lotado! Torcida do Galo já comprou 53 mil ingressos para o duelo com o Palmeiras Torcida alvinegra atendeu o chamado e comprou praticamente todos os ingressos para o jogo das quartas de final da Libertadores







O duelo entre Atlético-MG e Palmeiras, na próxima quarta-feira, 3 de agosto, terá casa cheia. Até a tarde deste sábado, 30 de julho, mais de 53 mil ingressos já tinham sido vendidos para o clássico nacional, que irá decidir uma vaga brasileira na semifinal da Libertadores.

O confronto diante do Palmeiras, às 21h30, no Mineirão, é pela ida das quartas de final do torneio continental. A volta será na outra quarta-feira, 10 de julho.

As vendas online, que ocorrem através do link atleticomg.eleventickets.com, começaram há pouco mais de dois dias e vão até o dia do jogo, às 18h30. Se restarem bilhetes, também haverá comercialização física na terça-feira (2), das 11h às 18h no clube Labareda, e na quarta, das 14h às 22h15, na Bilheteria Norte do estádio.

Atlético e Palmeiras estão entre os clubes favoritos para a conquista da Libertadores. Em 2021, eles se enfrentaram pela semifinal da Libertadores, com o Palmeiras avançando e sendo campeão na decisao com o Flamengo.

