Minecraft faz 15 anos: veja como jogo mudou a vida de criadores de conteúdo

O Minecraft completa 15 anos nesta sexta-feira, 17. O jogo, idealizado pelo programador sueco Markus Persson, conhecido como “Notch”, tornou-se o mais comercializado da história, com cerca de 300 milhões de cópias vendidas, além de ganhar livros, games derivados e até lendas urbanas.

A primeira versão pública do jogo, a alpha 0.0.11, foi lançada em 17 de maio de 2009 pela desenvolvedora sueca Mojang Studios. Desde então, o Minecraft continua recebendo atualizações constantes.

Para celebrar os 15 anos, a companhia deu 50% de desconto em seus produtos e itens exclusivos para jogadores que acessarem o game até o dia 29 deste mês.

Em 2014, a Mojang Studios foi comprada pela Microsoft por um valor de 2,5 bilhões de dólares (equivalente a R$ 12 bilhões na cotação atual), de acordo com o The Guardian. Na época, Notch e outros dois fundadores da desenvolvedora deixaram a companhia.

Após a compra, o jogo ganhou novas edições, jogos interativos e agora está com um filme em produção. Isso mostra que o impacto do game é maior do que apenas números de vendas. O Minecraft ainda possui uma influência cultural e mudou a vida de algumas pessoas que fizeram fama com conteúdos do jogo como o TazerCraft, JazzGhost, Athos, Viniccius 13 e Authentic Games

“Minha vida não seria a mesma sem o Minecraft”

Tarik Pacanhan, mais conhecido como “Pac”, acumulou mais de 15 milhões de inscritos em seu canal TazerCraft. (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Tarik Pacanhan, de 28 anos, mais conhecido pelo apelido “Pac”, seu nome de usuário, é um criador de conteúdo famoso pelo seu antigo canal chamado de TazerCraft, focado em vídeos de Minecraft. O influenciador conheceu o jogo em meados de 2011, ainda nas versões beta.

“Meu primeiro contato foi pelo próprio YouTube, meu primo me apresentou. Na época era uma novidade, um jogo quadrado com um gráfico um pouco estranho que você tinha que minerar e construir as coisas”, relatou Tarik, que logo depois resolveu fazer os próprios vídeos de Minecraft.

Para o criador de conteúdo, o game ganha usuários pela ideia, já que dá muita liberdade ao jogador. “Trabalha a criatividade. Poucos jogos hoje em dia trabalham tanto esse lado”, aponta Tarik, acrescentando que criar histórias é o que mais o agrada no Minecraft. “Por ter infinitas possibilidades, pessoas que jogam o mesmo jogo conseguem fazer conteúdos completamente diferentes.”

O influenciador considera que o impacto do jogo em sua vida foi gigantesco. “Aonde eu estou hoje, todas as pessoas que eu conheci e o caminho que eu trilhei é muito graças ao Minecraft. Abriu muitas portas para mim”, conta Tarik, explicando também que o game possibilitou um amadurecimento e uma oportunidade de trabalho.

Depois de 13 anos, o Minecraft fez com que Tarik, ao lado do amigo Mikhael Línnyker, conhecido como “Mike”, pudesse lançar livros e até fazer peças de teatro. “Acredito que vou continuar jogando por um bom tempo e me divertindo com meus amigos. Eu sei que vai ser bem legal.”

“O Minecraft está tão inserido na minha vida que é difícil pensar como seria minha vida sem ele. Não faço ideia de onde eu estaria”, conclui o criador de conteúdo, que atualmente faz lives na Twitch e vídeos para o seu próprio canal no YouTube.

“Tudo que eu construí começou com o Minecraft”

Athos possui dez milhões de seguidores somando suas contas das redes sociais. (Crédito: Divulgação)

Também criador de conteúdo, Athos Rapone Haas, de 24 anos, conheceu o Minecraft em 2012, quando ainda estava na escola. “Meus amigos jogavam e eu comecei a ver vídeos no YouTube”, conta o influenciador, que só foi abrir um canal na plataforma durante a pandemia.

“Era um mundo em que eu poderia fazer qualquer coisa. Explorar, construir tudo que eu imaginasse, viver aventuras e trazer meus amigos. Eu nunca tinha visto isso antes”, relata Athos, que utiliza o Minecraft para abordar vários assuntos dentro do jogo, como desafios e histórias.

O jogo tornou possível que Athos fizesse shows e comercializasse seus próprios produtos. “Eu tenho um projeto em que eu faço animações e nós usamos o Minecraft como uma plataforma”, explica o criador de conteúdo, que não vê a própria vida sem o game.

“Uma criança consegue aprender qualquer coisa com o jogo”, reitera Athos, que cita o Minecraft Education, uma versão do jogo utilizada em escolas para o ensino de matérias como matemática e química.

O que é o Minecraft

A proposta do Minecraft é simples, com o jogador decidindo o que pode fazer. O mundo do game é composto por blocos e é gerado proceduralmente, ou seja, cada mapa é diferente, sendo criado pela programação do jogo quando um usuário resolve iniciar um novo save.

Atualmente, existem cinco modos de jogo possíveis para os usuários, o mais popular sendo o de sobrevivência, em que o player é inserido no mundo sem qualquer item e precisa explorar o mapa para adquirir equipamentos.

A tarefa parece simples, mas durante a noite, monstros como zumbis, esqueletos e aranhas gigantes aparecem para complicar a experiência do jogador.

O mundo de Minecraft é povoado com animais, vilas e construções. Além disso, existem outras dimensões que o jogador pode acessar com portais, como o Nether, que representa o “inferno”, e o The End, um local em que está o Dragão que é o inimigo final do game.

Modos de jogo do Minecraft:

Criativo: o usuário tem acesso a todos os blocos e itens do jogo para fazer o que sua imaginação ordenar.

o usuário tem acesso a todos os blocos e itens do jogo para fazer o que sua imaginação ordenar. Hardcore: o player só tem uma vida, perdendo o mundo e todo seu progresso quando morre.

o player só tem uma vida, perdendo o mundo e todo seu progresso quando morre. Espectador: o jogador se torna “invisível” e apenas observa o mapa, perdendo a capacidade de interagir.

o jogador se torna “invisível” e apenas observa o mapa, perdendo a capacidade de interagir. Aventura: serve para usuários jogarem em mapas criados por outros players e limita algumas possibilidades de interação.

