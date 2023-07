‘Mind Your Business’: Will.i.am e Britney Spears lançam novo single em parceria

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 5:28 Compartilhe

Will.i.am e Britney Spears lançaram na madrugada dessa sexta-feira, 21, a música “Mind Your Business“. Esse é o primeiro lançamento de Britney desde 2022, quando colaborou com Elton John em “Hold Me Closer”.

No novo single, que já acumulou 62 mil visualizações em 4 horas, os cantores surgem com vozes robóticas em uma batida animada.

A terceira colaboração da Princesa do Pop com o vocalista do Black Eyed Peas parece ter conquistado os fãs. Nos comentários do YouTube, fãs em êxtase deixaram suas considerações.

“Eu amei! É muito contagiante, e eu amo as músicas deles juntos! Além disso, é apropriado para tudo o que está acontecendo na vida dela”, avaliou uma internauta. “Obrigada, Will.i.am, por nos trazer a Britney de volta. Eu amei essa música”, elogiou outra.

Além de “Mind Your Business”, os dois já lançaram juntos “Scream & Shout” (2013) e “Big Fat Bass” (2011).

Ouça abaixo:

