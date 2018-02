Minas vence o Sesc-RJ e fatura o título do Sul-Americano Feminino de Clubes

Em jogo equilibrado, o Minas aproveitou o fator casa, a Arena Minas, em Belo Horizonte, e derrotou o Sesc-RJ, do técnico Bernardinho, por 3 sets a 2, neste sábado – com parciais de 25/23, 22/25, 25/23, 15/25 e 15/9 -, para sagrar-se campeão do Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes.

O time mineiro terminou a competição com 100% de aproveitamento – cinco vitórias em cinco jogos – e garantiu vaga no Mundial de Clubes que será disputado na China. Foi o terceiro título das mineiras na competição.

Como premiação ao bom desempenho, a equipe mineira teve três jogadoras na seleção do torneio. Pri Daroir foi eleita a melhor ponteira, ao lado de Drussyla, do Sesc-RJ, e Macris, a melhor levantadora. A seleção ainda tem as centrais Juciely e Mayhara, do Sesc-RJ.

O prêmio principal, para a melhor jogadora da competição, também ficou com uma jogadora do Minas: a central Carol Gattaz, que enalteceu a união da equipe como fator decisivo para a conquista.

“Hoje (sábado), felizmente, conseguimos fazer tudo certo e garantimos o título. Comentemos alguns errinhos, que são normais durante os jogos, mas a união da nossa equipe fez a diferença”, disse a central. “Tivemos a baixa da Hooker e Mayany, nesta semana, mas conseguimos preencher as posições delas. Digo e repito: a união do nosso time, ganhou o campeonato”, reiterou.

O técnico Stefano Lavarini também destacou o bom ambiente entre as jogadoras. “O nosso time está muito unido. Se uma jogadora erra, a outra ajuda a corrigir e, assim, ganhamos o título. Estou muito feliz por ver que o time está fazendo o que a gente treina. Trabalhamos muito forte e estamos colhendo os frutos. E não acabou. Vamos voltar aos trabalhos que a Superliga continua”, declarou.