Minas vence a primeira e derruba invencibilidade do Brasília na LNF

O Minas Tênis Clube conquistou a primeira vitória na edição 2021 da Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (30), os minastenistas derrotaram o Brasília por 3 a 2, de virada, na Arena Minas, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo da TV Brasil. O resultado derrubou a invencibilidade da equipe brasiliense na competição.

Com o resultado, o Minas deixou a lanterna e subiu para o sétimo (e penúltimo) lugar do Grupo C, com quatro pontos. Mais quatro times (entre eles o Brasília) têm a mesma pontuação, com a distinção de posições feitas a partir do saldo de gols. A franquia da capital federal é o mais bem colocado deles, em quarto. Os cinco primeiros de cada chave avançam às oitavas de final, além do melhor sexto entre as três chaves da primeira fase.

O primeiro tempo foi de enorme equilíbrio. Com dificuldades para se aproximarem da área, os times optaram por chutes de média e longa distância, sem êxito. Quando passou a marcar a saída de bola dos anfitriões, o Brasília foi superior e saiu na frente faltando 45 segundos para o intervalo, com o pivô Vitão retomando a posse na entrada da área e chutando na saída do goleiro Anderson.

O Minas voltou melhor para o segundo tempo, pressionou e chegou ao empate aos sete minutos, com o ala Ribeiro disparando em velocidade pela direita e batendo forte e rasteiro, no canto esquerdo. Quatro minutos depois, o pivô Renato fez o pivô e rolou na direita para o fixo Ferro chutar cruzado e virar o marcador.

A dois minutos do fim, o ala Libânio aproveitou o erro no domínio de bola do goleiro Thiago, no meio da quadra, e mandou para o gol vazio. Nos segundos finais, o ala Moura girou e arrematou da entrada da área, descontando para o Brasília, que ainda tentou uma blitz atrás do empate, sem sucesso.

“A gente esperava uma dificuldade grande. É Liga Nacional, então os confrontos são sempre assim. A equipe deles veio com uma proposta boa, de pressionar nosso jogo. Tivemos boas chances mas, no primeiro tempo, não conseguimos aproveitá-las. Mas tivemos resiliência e soubemos nos reorganizarmos. Fizemos os gols, tivemos uma defesa eficiente e saímos com essa vitória, importantíssima na nossa caminhada”, comemorou Libânio, após a partida.

O Brasília volta a quadra no domingo que vem (6), às 11h (horário de Brasília), contra o Foz Cataratas, no ginásio do Sesc, em Ceilândia (DF). Três dias depois, no dia 9, o Minas recebe o também paranaense Marechal às 19h, em Belo Horizonte.

