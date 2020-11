Minas, Praia, São Paulo e Flamengo vencem na conclusão da 1ª rodada da Superliga

A primeira rodada da temporada 2020/2021 da Superliga Feminina foi concluída nesta terça-feira com as vitórias de São Paulo/Barueri, Itambé/Minas e Dentil/Praia Clubes todos em três sets e fora de casa. Já o Sesc RJ Flamengo encontrou mais dificuldades, ganhou por 3 a 1, mas também foi o único mandante a triunfar.

No Rio, o São Paulo derrotou o Fluminense por 3 a 0, com parciais de 25/13, 25/19 e 25/23. Karine foi o principal destaque do time dirigido por José Roberto Guimarães ao marcar 15 pontos.

No ABC paulista, o Minas se recuperou da queda precoce no Super Vôlei, nas semifinais, para o Flamengo, ao derrotar o São Caetano por 3 a 0, com parciais de 25/20, 25/13 e 25/13. Thaisa brilhou com 13 pontos. O time ainda contou com 11 de Danielle Cuttino e 10 de Pri Daroit. Já Marina Blum fez 11 para a equipe da casa.

No Paraná, o Praia derrotou o São José dos Pinhais/AIEL por 3 a 0, com parciais de 25/13, 25/16 e 25/16. O campeão da Supercopa e do Super Vôlei contou com 11 pontos de Brayelin Ramirez. Foi o mesmo desempenho de Beatriz pela equipe estreante na competição.

Já o Flamengo, de virada, superou o Brasília Vôlei por 3 sets a 1, com parciais de 14/25, 25/21, 25/19 e 25/10. O time dirigido por Bernardinho não teve Lorrene, lesionada, e fez uma primeira parcial ruim, mas depois se impôs no duelo.

A segunda rodada da Superliga Feminina terá quatro jogos na sexta-feira – São José dos Pinhais x São Paulo, Praia x Brasília, Minas x Pinheiros e Osasco x Fluminense – e outros dois no sábado – Sesi Bauru x Curitiba e Flamengo x São Caetano.

