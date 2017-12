Minas Gerais define vencedores de concurso de qualidade de café

São Paulo, 7/12 – O 14º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais definiu os vencedores da edição deste ano. Dois produtores do município de Espera Feliz, na região das Matas de Minas, sagraram-se campeões estaduais. A competição, a maior do País, recebeu 2.060 inscrições, um recorde. Ao longo do processo, os jurados provaram mais de 24,6 mil xícaras da bebida e selecionaram 33 finalistas, divididos nas duas categorias (natural e cereja descascado/desmucilado ou despolpado).

Na categoria café natural, o campeão foi Onofre Alves de Lacerda. Já na categoria Café Cereja Descascado/Desmucilado ou Despolpado, o prêmio foi para a cafeicultura Sebastiana de Oliveira Faria.

O café natural é aquele que, após ser colhido, passa por um processo de lavagem e é levado para secar. Já o café cereja descascado/desmucilado ou despolpado é lavado e há uma separação dos frutos verdes e secos dos frutos maduros. Depois, ele passa por um descascador para só depois seguir para secagem. No caso dos cafés despolpados e desmucilados, há ainda uma fase onde o produto passa por um tanque de fermentação.

O lote dos cafés classificados em primeiro lugar, nas duas categorias, será vendido por mil dólares a saca de 60kg. Cada lote conta com cinco sacas. A compra está garantida pela Atlantica Coffee. Os demais finalistas, que obtiveram nota a partir de 84 pontos, também poderão vender o café com ágio, caso seja do interesse do cafeicultor. Os valores foram definidos em edital, de acordo com cada pontuação.

Os três primeiros colocados em cada categoria das quatro regiões produtoras também receberam prêmio em dinheiro. Os cafeicultores que conquistaram a maior nota em cada região produtora ganharam uma viagem técnica guiada pela Atlantica Coffee a um tradicional país produtor de café, onde visitarão propriedades produtoras. Todos os finalistas do concurso receberam um certificado.

Minas Gerais tem quatro regiões produtoras de café, todas representadas no concurso: sul de Minas, Chapada de Minas, Cerrado Mineiro e Matas de Minas. Todos os cafés finalistas do concurso atingiram o mínimo de 84 pontos, de acordo com as normas da Associação Americana de Cafés Especiais (SCAA, na sigla em inglês). As análises físicas e sensoriais foram feitas no Centro de Excelência do Café, em Machado (MG). A solenidade de anúncio dos vencedores foi realizada na segunda-feira, 4, no Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte.

Fonte: Emater/MG

MELHORES CAFÉS DE MINAS GERAIS (Vencedores do 14º Concurso de Qualidade) Categoria Natural Cerrado Mineiro: Edson Hiroaki Tamekuni – Campos Altos – Vencedor João Batista Montanari – Patrocínio – 2º Lugar Célia Fukuda – Patos de Minas – 3º lugar Chapada de Minas: Ecoagricola Café Ltda – Francisco Dumont – Vencedor Primavera Agronegócios Ltda – Angelândia – 2º Lugar Dailton Antônio Ribeiro – Diamantina – 3º lugar Matas de Minas: Onofre Alves de Lacerda – Espera Feliz – Vencedor (campeão estadual) Leônio Carlos Filho – Araponga – 2º Lugar Edmar Lopes – Araponga – 3º lugar Sul de Minas: Flávio Roberto Carvalho Ferraz – Dom Viçoso – Vencedor Samanta Maria Faleiros Correa – Cássia – 2º Lugar Antônio Rogério de Paula – Oliveira – 3º lugar Categoria Cereja Descascado/Desmucilado ou Despolpado Cerrado Mineiro: Jorge Fernando Naimeg – Patos de Minas – Vencedor DIMAP S/A Prod. Siderúrgicos – Pratinha – 2º Lugar Francisco Pinheiro Campos – Patos de Minas – 3º lugar Chapada de Minas: Ecoagricola Café Ltda. – Francisco Dumont – Vencedor Matas de Minas: Sebastiana de Oliveira Faria- Espera Feliz – Vencedor (campeã estadual) Sandra Leles da Silva – Araponga – 2º Lugar Paulo Henrique Miranda – Araponga – 3º lugar Sul de Minas: João Onofre da Silva – São Pedro da União – Vencedor Letícia Maria Ribeiro de Carvalho – Dom Viçoso – 2º Lugar Gláucio Carneiro Pinto – Carmo de Minas – 3º lugar



