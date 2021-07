Milwaukee Bucks superam Phoenix Suns e diminuem para 2 a 1 na final da NBA

Com uma exibição de gala do ala-pivô Giannis Antetokounmpo, com 41 pontos, 6 assistências e 13 rebotes, o Milwaukee Bucks se recuperou das duas derrotas iniciais e venceu o Phoenix Suns por 120 a 100, neste domingo, revivendo assim suas chances de conquistar um novo título na NBA após 50 anos.

Em seu segundo jogo consecutivo com mais de 40 pontos e 10 rebotes, Antetokounmpo comandou a vitória no primeiro jogo do Bucks em casa para diminuir a desvantagem no placar para 2 a 1 para o Suns nas finais da Liga Americana de Basquete.

A equipe do Texas, comandada pelo veterano Chris Paul (19 pontos e 9 assistências), teve uma noite pouco inspirada de Devin Booker, que terminou com 10 pontos.

O Milwaukee terá a chance igualar o placar na próxima quarta-feira no jogo 4 da série final da NBA.

