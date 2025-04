Milwaukee Bucks bate o Miami Heat na prorrogação com ‘triple-double’ de Antetokounmpo

Em ótima fase, Giannis Antetokounmpo repetiu o “triple-double” de quinta-feira, no triunfo sobre o Philadelphia 76ers, e conduziu o Milwaukee Bucks à vitória sobre o Miami Heat por 121 a 115, na prorrogação, neste sábado, fora de casa, com 36 pontos, 15 rebotes e 10 assistências.

Saindo do banco, Kevin Porter Jr. Contribuiu com um “double-double” – 24 pontos e 12 rebotes -, além de oito assistências e uma bandeja a 11 segundos do fim da prorrogação que deixou os visitantes em vantagem por 119 a 115.

Do lado do Heat, que jogou sem Tyler Herro, Andrew Wiggins e Kevin Love, Bam Adebayo fez 31 pontos, pegou 12 rebotes e distribuiu cinco assistências. Alec Burks anotou mais 24 pontos e Davion Mitchell, 20. Com a segundo derrota seguida, o conjunto da Flórida vê ameaçado um lugar nos playoffs e no play-in, já que caiu para o décimo lugar na Conferência Leste e trava acirrada disputa com Chicago Bulls, Atlanta Hawks e Orlando Magic pelas últimas vagas em disputa.

Os Bucks, por sua vez, somam 43 vitórias e 34 derrotas e haviam conquistado a vaga nos playoffs um pouco mais cedo com o triunfo do New York Knicks sobre o Atlanta Hawks por 121 a 105, passando o Detroit Pistons, que perdeu para o Memphis Grizzlies, e tomando o quinto lugar na Conferência Leste.

Em Inglewood, o Los Angeles Clippers derrotou o Dallas Mavericks por 135 a 104 e embolou a disputa pela classificação aos playoffs na Conferência Oeste. Apenas uma vitória separa o terceiro e quarto colocados, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, de Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies na dura briga por vaga.

A equipe da Califórnia contou com uma atuação de gala de Ivica Zubac, que acertou todos os seus 11 arremessos em quadra para anotar 25 pontos. O croata também pegou 10 rebotes e se tornou o primeiro jogador na história da NBA a atingir esse “double-double” sem nenhum turnover ou erro.

Kawhi Leonard e James Harden marcaram 29 cada um e ajudaram os Clippers a chegarem ao quarto triunfo seguido na busca pela vaga na próxima fase da NBA. Anthony Davis fez 27 pontos pelos Mavericks, e Kai Jones acrescentou 18.

Uma cesta de três pontos de Klay Thompson até colocou a franquia de Dallas de volta ao jogo no terceiro quarto, reduzindo a diferença para dez pontos, mas os Clippers, na sequência, dominaram com 17 pontos a 6 e abriram 92 a 71, vencendo sem sustos.

Confira os resultados deste sábado:

Atlanta Hawks 105 x 121 New York Knicks

Detroit Pistons 103 x 109 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 109 x 114 Minnesota Timberwolves

Miami Heat 115 x 121 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 135 x 104 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Atlanta Hawks x Utah Jazz

Boston Celtics x Washington Wizards

New York Knicks x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Houston Rockets x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks