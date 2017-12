Milú Villela diz estar honrada em receber o prêmio

Impossibilitada de comparecer ao prêmio, Milú Villela agradeceu por meio do presidente do Itaú Cultural, Eduardo Saron, e disse estar honrada de ser premiada em um evento tão importante como o Brasileiros do Ano da revista IstoÉ.

Premiada Brasileiro do Ano na categoria Cultura, Milú Villela comanda o Museu de Arte de São Paulo (MAM-SP) e o Itaú Cultural. Em setembro deste ano, o MAM foi alvo de críticas por causa da exposição “La Bête”, em que um artista nu interagia com o público, incluindo crianças. Apesar dos protestos radicais, Milú manteve a exposição em cartaz.

Quando assumiu a presidência do MAM em 1990, em apenas cinco meses, conseguiu levantar fundos para reestruturar o museu, a partir de doações de empresas e outros financiadores. O MAM adotou uma gestão profissionalizada e passou a contar com uma agenda de exposições capaz de refletir a pluralidade da produção contemporânea.

Em 2017, foram oito mostras, incluindo uma sobre a obra de Anita Malfatti (1889-1964).