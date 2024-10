‘Milton pode ser o pior furacão dos últimos 100 anos’, diz Biden

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 8 OUT (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adiou suas viagens para Alemanha e Angola em razão da chegada do furacão Milton ao sudeste do país, prevista para quarta-feira (9), que segundo ele, pode ser o mais catastrófico na região em um século.

“Dada a trajetória prevista e a força do furacão Milton, o presidente Biden adia sua próxima viagem à Alemanha e Angola para supervisionar os preparativos e a resposta ao novo ciclone, além da resposta contínua aos impactos do furacão Helene no sudeste”, anunciou a Casa Branca.

O furacão Milton foi rebaixado nesta terça (8) da categoria 5 para a 4, a mesma do Helene, que matou mais de 230 pessoas, sendo o segundo mais mortal a atingir os EUA nas últimas cinco décadas, ficando atrás apenas do Katrina, em 2005, com mais de 1,8 mil vítimas.

No entanto, as autoridades temem que o fenômeno que se aproxima seja ainda mais violento do que o anterior, com ventos que podem chegar a 270 quilômetros por hora. Por isso, o governo pede para que os moradores das áreas de maior risco deixem suas casas.

“O Milton pode ser o pior furacão a atingir a Flórida nos últimos 100 anos”, afirmou Biden, pedindo para que os habitantes das áreas de evacuação fujam o quanto antes. (ANSA).