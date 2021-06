Milton Neves classifica manifesto de atletas contra Copa América como ‘mixuruca’: ‘Acabou em pizza’ Jornalista apresentador da Band vê crítica pública de jogadores da Seleção por evento, que será disputado no Brasil, como situação não solucionada

O posicionamento dos jogadores da Seleção Brasileira, emitido nesta terça-feira, contra a concretização da Copa América 2021, que será jogada no Brasil, recebeu críticas do jornalista Milton Neves. O apresentador da Band classificou a mensagem como “mixuruca que termina em pizza”.

+ SIMULADOR: Confira a tabela de classificação do Brasileirão Série A

E MAIS:

+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

– Ah, você não sabia que a expressão “terminar em pizza” surgiu no futebol? (…) E não é que toda essa crise envolvendo Tite, jogadores, Copa América, CBF e Conmebol me fez lembrar da histórica manchete de Peruzzi (criador do termo)?

Afinal, leiam abaixo o mixuruca manifesto dos jogadores contra o torneio e me respondam se essa história toda terminou ou não em pizza – escreveu ele, em seu blog no Uol.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa 2022, os jogadores da Seleção Brasileira quebraram o silêncio e falaram sobre a organização da Copa América no Brasil. Os atletas revelaram insatisfação com a condução do torneio pela Conmebol, “fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil”.

+ Climão entre PVC e Casagrande: lembre tretas entre comentaristas esportivos

O grupo ainda destacou que é contra a organização da competição, mas mostrou que não irá se negar a disputá-la. Leia a nota na íntegra aqui. O Supremo Tribunal Federal (STF) acena para confirmar que a Copa América 2021 realmente seja realizada no Brasil. A palavra final da Corte, que deve acontecer em sessão marcada para esta quinta-feira, deve manter a decisão do Governo Federal.

E MAIS:

Veja também